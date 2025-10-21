Acht Monate lang fehlte Melanie aus Wernigerode das Herzstück ihrer Familie – ihre Großmutter Thi Cham Pham wurde nach Vietnam abgeschoben. Jetzt ist die 71-Jährige zurück im Harz. Doch das Happy End der Familie ist getrübt.

Nach Abschiebe-Drama in Wernigerode: Großmutter darf zu Enkelin zurückkehren

Wieder vereint: Melanie Luong freut sich, dass ihre Großmutter Thi Cham Pham nach Deutschland zurückkehren durfte.

Wernigerode. - Acht lange Monate musste die Grundschülerin Melanie Loung aus Wernigerode auf ihre Großmutter Thi Cham Pham verzichten. Die gebürtige Vietnamesin wurde Knall auf Fall in ihr Heimatland abgeschoben. Nun durfte die 71-Jährige zurückkehren. Doch noch ist die Geschichte nicht ausgestanden - und die Zeit der Trennung hat deutliche Spuren bei den beiden hinterlassen.