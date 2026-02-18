Christopher Street Day im Harz Nach Aus für „Altes Kino“ in Wernigerode: Wo treffen sich CSD-Organisatoren nun?
Mit der Schließung des „Alten Kinos“ verliert Wernigerode nicht nur ein Restaurant – auch die Organisatoren des Harzer Christopher Street Days stehen wieder ohne Treffpunkt da. Wie geht es für sie nun weiter?
18.02.2026, 06:15
Wernigerode. - Und wieder verlieren die Organisatoren des Harzer Christopher Street Days (CSD) um Falko Jentsch ihren Treffpunkt. Kaum hatten sie nach monatelangen Absagen im „Alten Kino“ in Wernigerode einen Unterschlupf gefunden, schließt Betreiber Tim Kohlrusch sein Restaurant überraschend.