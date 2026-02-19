Weil Bernd Ehrlich Ende 2025 aus dem Hasselfelder Ortschaftsrats ausgeschieden ist, musste sein Platz neu besetzt werden. Als Nachrücker wurde nun Christopher Hinz verpflichtet, der auch in anderen Gremien vertreten ist.

Hasselfelde. - Als neues Mitglied des Ortschaftsrates Hasselfelde ist Christopher Hinz von der Bürgerfraktion verpflichtet worden. Er nimmt damit den Platz von Bernd Ehrlich ein. Dieser hatte sich zum Jahresende 2025 aus allen politischen Ämtern im Oberharz auf eigenen Wunsch zurückgezogen.