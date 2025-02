Einkaufen im Harz Nach geplatzter Edeka-Ansiedlung in Wernigerode: Neuer Supermarkt-Betreiber steht in den Startlöchern

Gleich mehrere Betreiber von Supermärkten sind an einer Ansiedlung in Wernigerode interessiert. Was das für die Menschen im Wohngebiet Harzblick und im oberen Hasserode bedeutet, die seit Jahren auf einen fußläufig erreichbaren Einkaufsmarkt verzichten müssen.