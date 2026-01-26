weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Ein Brand in der Silvesternacht in Hessen offenbart Schwächen bei der Löschwasser-Versorgung in der Harz-Region. Wie gut Wernigerode für den Ernstfall gerüstet ist.

Von Holger Manigk 26.01.2026, 10:45
In Wernigerode funktioniert die Löschwasser-Versorgung der Feuerwehr bei Bränden über Hydranten, Zisternen und Hochbehälter.
In Wernigerode funktioniert die Löschwasser-Versorgung der Feuerwehr bei Bränden über Hydranten, Zisternen und Hochbehälter. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Wernigerode. - Ein Wohnhaus niedergebrannt, zwei weitere beschädigt: Im Osterwiecker Ortsteil Hessen hat ein Feuer in der Silvesternacht große Defizite bei der Löschwasser-Versorgung aufgedeckt. Wie sind das nur 20 Kilometer entfernte Wernigerode und seine Feuerwehr in so einem Ernstfall abgesichert?