OB Tobias Kascha entscheidet allein, wer sich in Wernigerodes Goldenes Buch einträgt. Nach den Protesten gegen die Eintragung von Vizekanzler Robert Habeck wird diese Regelung in Frage gestellt. Mit Konsequenzen?

Wernigerode. - Die Eintragung von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) ins Goldene Buch der Stadt hat 2023 in Wernigerode für mächtig Ärger und deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. In Wernigerode ist es Tradition, dass sich hochrangige Politiker in das Ehrenbuch eintragen. Allein der Oberbürgermeister entscheidet darüber, er braucht keine Mehrheit im Stadtrat. Eine Regelung, die jetzt in Frage gestellt wird.