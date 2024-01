Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Veckenstedt/jni. - Der Landmarkt in Veckenstedt musste am Freitag wegen einer Havarie geschlossen werden. „In der Nacht ist im Eingangsbereich ein Rohr geplatzt, so dass sich im Landmarkt geschätzte 1.000 Liter Wasser unkontrolliert verteilt haben. Da auch unsere Hauptkasse betroffen war, konnten wir deshalb am Freitag nicht öffnen“, sagte Oliver Trick, Mitglied des Vorstands der Landmarkt-Genossenschaft.