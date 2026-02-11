weather regen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Spende für gemeinnützige Organisationen: Nach Konzert in Baumannshöhle: Einnahmen werden an Harzer Ehrenamtler gespendet

Spende für gemeinnützige Organisationen Nach Konzert in Baumannshöhle: Einnahmen werden an Harzer Ehrenamtler gespendet

Im Dezember spielte die Gruppe „LaBaZi“ in der Rübeländer Baumannshöhle. Der überschüssige Erlös aus dem Konzert wurde von dem Vokalensemble und dem Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken an zwei ehrenamtliche Organisationen aus dem Harzkreis gespendet.

Von Matthias Distler 11.02.2026, 18:00
Julia Schumann und Thomas Schult überreichten ihren Spendenscheck an Annette Klaue, Petra Albrecht und André Weber (hinten) vom Kinderschutzbund Harz (von links). Die Sängerinnen Melanie Müller, Inga Volkmann und Miriam Stoor von LaBaZi (von rechts) übergaben 750 Euro an Thorsten Wiesener von der Notfallseelsorge Wernigerode.
Julia Schumann und Thomas Schult überreichten ihren Spendenscheck an Annette Klaue, Petra Albrecht und André Weber (hinten) vom Kinderschutzbund Harz (von links). Die Sängerinnen Melanie Müller, Inga Volkmann und Miriam Stoor von LaBaZi (von rechts) übergaben 750 Euro an Thorsten Wiesener von der Notfallseelsorge Wernigerode. Foto: Matthias Distler

Rübeland. - Spenden für den guten Zweck: Zum zweiten Mal in Folge haben der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken und das Vokalensemble „LaBaZi“ Einnahmen aus einem Konzert in der Baumannshöhle gemeinnützigen Organisationen zugutekommen lassen.