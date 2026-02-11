Spende für gemeinnützige Organisationen Nach Konzert in Baumannshöhle: Einnahmen werden an Harzer Ehrenamtler gespendet
Im Dezember spielte die Gruppe „LaBaZi“ in der Rübeländer Baumannshöhle. Der überschüssige Erlös aus dem Konzert wurde von dem Vokalensemble und dem Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken an zwei ehrenamtliche Organisationen aus dem Harzkreis gespendet.
11.02.2026, 18:00
Rübeland. - Spenden für den guten Zweck: Zum zweiten Mal in Folge haben der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken und das Vokalensemble „LaBaZi“ Einnahmen aus einem Konzert in der Baumannshöhle gemeinnützigen Organisationen zugutekommen lassen.