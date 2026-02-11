Spende für gemeinnützige Organisationen Nach Konzert in Baumannshöhle: Einnahmen werden an Harzer Ehrenamtler gespendet

Im Dezember spielte die Gruppe „LaBaZi“ in der Rübeländer Baumannshöhle. Der überschüssige Erlös aus dem Konzert wurde von dem Vokalensemble und dem Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken an zwei ehrenamtliche Organisationen aus dem Harzkreis gespendet.