Nach Stichwahl steht Wernigerodes neuer Oberbürgermeister fest

In der Stichwahl um das Amt als Wernigerodes Oberbürgermeister traten Tobias Kascha (SPD, links im Bild) und Ralf Schult (Buko) gegeneinander an.

Wernigerode - Wernigerode hat ab August einen neuen Oberbürgermeister: Die Entscheidung zur Nachfolge des parteilosen Amtsinhabers Peter Gaffert ist am Sonntag (24. April) in einer Stichwahl gefallen. Für diese hatten sich in der ersten Wahlrunde am 3. April der SPD-Kandidat Tobias Kascha mit fast 45 Prozent der Stimmen und Ralf Schult von der Wählervereinigung Buko mit knapp 21 Prozent unter acht Bewerbern qualifiziert.