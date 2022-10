Nach Supersommer in Ilsenburg: Ludwigsbad bleibt 2023 komplett geschlossen

Das Ilsenburger Ludwigsbad wurde zuletzt Anfang der 1990er Jahre saniert, nun steht wieder eine Modernisierung an.

Ilsenburg - Der letzte Sommer vor der einjährigen Umbau-Pause ist ein richtig guter für Ilsenburgs Ludwigsbad gewesen: 7426 Wasserratten tummelten sich von Anfang Juni bis in den September hinein in der Anlage am Schickendamm. Das berichtet Ralf Schult auf Volksstimme-Anfrage. Wie der Chef der Betreiber, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Wernigerode, erläutert, waren 1444 der Schwimmer Schüler, die das Freibad im Rahmen des Sportunterrichts oder Horts kostenlos besuchten.