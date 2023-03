Im Klärwerk Silstedt werden die Abwässer aus dem Wernigeröder Stadtgebiet gereinigt. Ob Bürger, die schon an die alte Vorläufer-Kläranlage angeschlossen waren, mit der Anbindung an Silstedt zur Kasse gebeten werden dürften, ist seit Jahren Streitgegenstand.

Wernigerode - Dieter Rehnert aus Wernigerode hat vor einigen Tagen frohlocken können: Via Pressemitteilung aus dem Wernigeröder Rathaus erfuhr der 79-Jährige davon, dass die Stadt im juristischen Tauziehen um den sogenannten „besonderen Herstellungsbeitrag“ für Anschlüsse ans Silstedter Klärwerk vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) in Magdeburg gesiegt hat. Entscheidender Aspekt für Rehnert und viele andere Wernigeröder Grundstückseigentümer: Werde der OVG-Beschluss rechtskräftig, würde die Stadt darauf drängen, dass der Wasser- und Abwasserzweckverband Holtemme-Bode (WAHB) gezahlte Anschlussbeiträge zurückerstattet, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. Und zu jenen Betroffenen, die einst ans alte Wernigeröder Klärwerk angeschlossen waren und später dann an die neue Anlage in Silstedt angebunden wurden, gehört auch Rehnert. Womöglich aber frohlocken sie zu früh.