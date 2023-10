Der Waldbrand unterhalb des Brockengipfels hat die Einsatzkräfte in Atem gehalten. Auch zwei Löschflugzeuge waren im Harz im Einsatz. Jetzt ist die Rechnung für die Löscharbeiten aus der Luft da.

Nach Waldbrand im Harz: So viel muss Wernigerode für Löschflugzeug zahlen

Wernigerode - 150 Feuerwehrleute am Boden, das Löschflugzeug des Landkreises und ein weiteres aus Polen, dazu noch Hubschrauber der Polizei waren im Juni bei dem Waldbrand am Brocken im Einsatz. Ein immenser Aufwand war nötig, um das Feuer am Königsberg zu bekämpfen. Die Löscharbeiten im Nationalpark Harz waren nicht nur gefährlich für die Brandschützer, sie sind zudem teuer für die Stadt Wernigerode.