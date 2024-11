Nach Zugausfall gestrandet Nachts kein Taxi im Harz: Wernigeröder verzweifelt in Halberstadt, weil niemand mehr fährt

Für den Heimweg in der Nacht schnell ein Taxi bestellen? Im Harz wird das unter der Woche schwierig, wie ein Wernigeröder auf dem Hauptbahnhof in Halberstadt erfahren musste. Was Kunden beachten müssen, um von A nach B zu kommen.