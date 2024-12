Stadtführungen im Harz Nachtwächterzoff in Wernigerode: Warum die Touristen-Attraktion zum Streitpunkt wird

Rudolf Nüchterlein gehört für viele zum Wernigeröder Stadtbild wie Markt-Brunnen und Schiefes Haus. Seit 22 Jahren schlüpft er in die Rolle des Nachtwächters, wurde so selbst zur Touristen-Attraktion. Doch damit ist Schluss - unfreiwillig. Was ist passiert?