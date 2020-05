Für die kleine Ponystute im Bürgerpark Wernigerode wird ein Name gesucht. Vorschläge sind willkommen.

Wernigerode l Sie steht noch etwas wackelig auf den Beinen, soll aber der Besucherliebling des Sommers im Wernigeröder Bürgerpark werden: Eine junge Ponydame erblickte in der Nacht zum Mittwoch, 6. Mai, das Licht der Welt in der Grünanlage am Dornbergsweg. „Ein Tierarzt hat das Fohlen von unserer Stute Denise bereits begutachtet – die Kleine ist gesund und munter“, berichtet Parkchef Andreas Meling.

Gemeinsam mit der Volksstimme sucht das Team des Landesgartenschau-Geländes von 2006 nun nach einem passenden Namen für das sechs Tage alte Shetland-Pony. „Die Gewinner laden wir zur Taufe ein. Sie erhalten zudem eine Dauerkarte für den Bürgerpark“, verspricht Meling.

Weitere Tierkinder erwartet

Er kündigt unterdessen weiteren Nachwuchs auf der Ponykoppel zwischen Besuchereingang und Schafstall an. „Unsere zweite Pferdedame Penny erwartet ebenfalls ein Fohlen.“ Innerhalb der kommenden zwei Wochen soll die noch namenlose kleine Stute einen Spielkameraden erhalten. Dazu toben bereits mehrere junge Ziegen über den Kletterfelsen nebenan.

Mit den Besucherzahlen seit dem Corona-bedingt verspäteten Saisonstart im Bürgerpark sei er „sehr zufrieden“, sagt Meling. „Wir bemerken die Verbundenheit der Wernigeröder zu ihrem Park in einer Zeit, in der noch die Touristen aus anderen Bundesländern fehlen.“ An die strikten Regeln zum Infektionsschutz hielten sich die Gäste bislang. Seit Freitag sind auch Spielplätze, Minigolf-Anlage und Aussichtsturm im Bürgerpark wieder geöffnet. Nur das Spielhaus mit Großbausteinen bleibt weiter geschlossen.

Namensvorschläge für das Fohlen bitte bis Freitag, 22. April, per Post an Harzer Volksstimme, Breite Straße 48, 38855 Wernigerode oder per E-Mail an redaktion.wernigerode@volksstimme.de