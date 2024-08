Artenvielfalt im Oberharz untersucht Naturschutz: Welchen Gefahren Fledermäuse im Harz ausgesetzt sind

Die Hermannshöhle in Rübeland ist ein beliebter Zufluchtsort für Fledermäuse. Um den Bestand und die Arten zu erfassen, treffen sich in der Nacht freiwillige Helfer für eine Bestandsaufnahme. Welche Arten es in der beliebten Touristenhöhle gibt und was die Tiere gefährdet.