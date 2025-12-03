Neue Mitarbeiterin Neubesetzung bei Oberharzer Tourismusbetrieb: Designerin ergänzt Team
Im Jahr 2025 gab es beim Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken einige personelle Wechsel. Mit Jessica Schulze konnte eine neue Kraft für die Öffentlichkeitsarbeit gewonnen werden. Zudem gestaltete sie bereits einige neue Produkte des Betriebs maßgeblich mit.
Rübeland. - Im Team des Tourismusbetriebs der Stadt Oberharz am Brocken hat es im Jahr 2025 einige personelle Änderungen gegeben. Dazu gehörte auch die Neubesetzung für die Öffentlichkeitsarbeit. Die frei gewordene Stelle wurde mit Jessica Schulze besetzt, deren Arbeit sich auch in anderen Bereichen des Betriebs wiederfinden lässt.