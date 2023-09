In Stiege im Oberharz werden derzeit die Straßen saniert. Warum die Investition erforderlich ist und wann in welcher Straße gearbeitet wird.

In der Steinstraße in Stiege ist am Donnerstag die Fahrbahn erneuert worden.

Stiege - In Stiege sind derzeit die Bauarbeiter unterwegs. Wie Andreas Weingarten vom Bauamt der Stadt Oberharz am Brocken mitteilt, werden derzeit die Fahrbahnen mehrerer Straßen in dem Oberharz-Ortsteil saniert. Die Arbeiten sind bereits seit Langem geplant.

Notwendig wurden sie deshalb, weil der Stromversorger Avacon in Stiege sein Nieder- und Mittelspannungsnetz erneuert hat. Die Oberleitungen sind abgebaut und die Kabel unter die Erde verlegt worden. Dadurch sind die ohnehin verschlissenen Straßen in einen „nicht mehr reparablen Zustand“ versetzt worden, so Weingarten.

Deshalb stellen die Stadt und Avacon nun gemeinsam die betroffenen Verkehrswege wieder her und teilen sich die Kosten dafür. „Der daraus entstandene Synergieeffekt ist zugleich für beide beteiligte Parteien kostensparend“, wie Andreas Weingarten formuliert.

Erste Straßen bereits saniert

Bisher sei in der Teichstraße an der Kindertagesstätte die Fahrbahn mit der oberen Zufahrt zur Kita saniert worden. Danach seien dann 2500 Quadratmeter Asphaltbeton in der Steinstraße eingebaut worden. „Vorher mussten sehr aufwendig defekte Straßenabläufe, die dazugehörenden Ablaufrinnen sowie Bordanlagen mit Rinnenläufersteinen zur Wasserführung erneuert werden“, erklärt der Bauamtsmitarbeiter.

Anschließend war geplant, dass die Mittelstraße und der Kreuzungsbereich am Glascontainerplatz mit neuer Fahrbahndecke versehen wird. Ebenso sollte der Zufahrtbereich vom Pflegeheim zur Teichstraße und zur Kita mit einer schrägverlaufenden Abflussrinne versehen werden. Der Grund dafür sei, dass die erheblichen Niederschläge den Einfahrtbereich am Pflegeheim regelmäßig überfluteten.

Schäden drohen

In der Teichstraße vor der Feuerwehrzufahrt des Pflegeheims ist laut Weingarten ein zusätzlicher Ablauf mit neuer Ablaufrinne eingebaut worden. In der Feuerwehrzufahrt selbst musste die Fahrbahn im Pflasterbereich angepasst und die Entwässerung neu hergestellt werden.

Weiterhin seien in der Oberteichstraße Sanierungsarbeiten an Borden und Ablaufrinnen mit Straßenabläufen notwendig. Schnelles Handeln sei angesagt, so Andreas Weingarten. „Hier drohen, aufgrund des ebenfalls hohen Verschleißgrades der Fahrbahn selbst sowie erheblichen Unterspülungen der Bordanlagen Wassereinbrüche auf private Grundstücke.“ Dieser Zustand müsse dringend entschärft werden, zumal extreme Wetterlagen nicht mehr kalkuliert werden könnten.

Hoher Bedarf - kaum Geld

Aus seiner Sicht seien 75 bis 85 Prozent der kommunalen Oberharzer Straßen sanierungsbedürftig, so Weingarten weiter. Oft reiche es aber nur für Reparaturen mit Mineralgemischen und kaltem Reparaturasphalt, mit denen der Bauhof Schlaglöcher auf Gehwegen und Fahrbahnen schließe. Dies sei jedoch „keineswegs kostengünstig und nachhaltig“. Von der Sache her sei ein grundhaftes Herangehen sinnvoller, was insgesamt preisgünstiger käme. Doch: „Die sehr angespannte finanzielle Situation unserer Stadt lässt leider nur punktuelle und im Allgemeinen nicht ausreichende Sanierungen der Infrastruktur zu“, so Weingarten. Entlastung für die Kommunen müssten von Bund und Ländern kommen.

Den Anwohnern in Stiege sei für ihr Verständnis angesichts der Verkehrseinschränkungen zu danken. Ein Lob gebühre den Baufirmen, die unter anderem wegen des Wetters mit „sehr schwierigen Bedingungen“ zu tun hatten.