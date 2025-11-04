Freizeitanlage an Rappbodetalsperre Neue Attraktion geplant: Hallescher Naturschutz-Verein kritisiert Pläne von Harzdrenalin scharf

Die Firma Harzdrenalin plant eine neue Attraktion an der Rappbodetalsperre. Das Projekt hat nun den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle auf den Plan gerufen: Dieser sieht den Eingriff in die Natur als schädlich an. Was die Umweltinitiative nun fordert.