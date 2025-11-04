Freizeitanlage an Rappbodetalsperre Neue Attraktion geplant: Hallescher Naturschutz-Verein kritisiert Pläne von Harzdrenalin scharf
Die Firma Harzdrenalin plant eine neue Attraktion an der Rappbodetalsperre. Das Projekt hat nun den Arbeitskreis Hallesche Auenwälder zu Halle auf den Plan gerufen: Dieser sieht den Eingriff in die Natur als schädlich an. Was die Umweltinitiative nun fordert.
04.11.2025, 15:45
Rübeland. - Das Event-Unternehmens Harzdrenalin plant eine neue Attraktion an der Rappbodetalsperre. Das stößt jedoch auf harte Kritik des Arbeitskreises Hallesche Auenwälder zu Halle (Saale), kurz AHA. Die Umweltinitiative sieht unter anderem den Naturschutz im Harz durch die Pläne gefährdet.