Neue Ausstellung im Brockenhaus zeigt Weg des Wassers im Harz

In der Wolke beginnt die Reise des Wassertropfens. Welche Stationen er auf seinem Weg durchläuft, zeigt eine neue interaktive Ausstellung auf dem Brocken.

Brocken - Der Harz ist ein elementarer Baustein für die Wasserversorgung in Mitteldeutschland. Allein auf dem Brocken regnet es durchschnittlich rund 20 Tage pro Monat. „Wie das Regenwasser aber in den Hahn gelangt, wissen die wenigsten“, sagt Burkhard Henning aus Erfahrung. Das will der Geschäftsführer des Talsperrenbetriebs Sachsen-Anhalt zusammen mit der Brockenhaus GmbH nun ändern.