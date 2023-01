Neue Feuerwehr-Zentrale und vieles mehr: Das plant der Nordharz für 2023

Noch hat die Gemeinde Nordharz für das2023 keinen beschlossenen Haushalt. Bürgermeister Gerald Fröhlich (parteilos) blickt dennoch voraus auf die Projekte, die in diesem Jahr in den acht Ortsteilen geplant sind.

Die Tage des Gerätehauses der Ortsfeuerwehr Heudeber sind gezählt. Der seit Jahren geforderte Neubau soll - so die Hoffnung im Nordharz - in diesem Jahr beginnen.

Gemeinde Nordharz - Das Jahr 2023 soll im Nordharz ein positives werden. Davon ist zumindest Bürgermeister Gerald Fröhlich (parteilos) überzeugt. „Wir werden in diesem Jahr wieder einige ältere Probleme im Ort lösen und gleichzeitig weiter an der Modernisierung der Gemeinde arbeiten“, sagt der Verwaltungsleiter. Bei den zu lösenden Problemen verweist er auf den Neubau des Feuerwehr-Gerätehauses in Heudeber.