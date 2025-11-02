Verkehrsbehinderung im Harz Neue Großbaustelle in Wernigerode: Sperrung und Umleitung am Veckenstedter Weg ab 3. November

Ab dem 3. November müssen Autofahrer in Wernigerode mit Einschränkungen rechnen: Ein Teil des Veckenstedter Wegs wird gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten der Stadtwerke. Wo die Umleitung entlangführt und wie lange sie gilt.