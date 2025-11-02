weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  4. Verkehrsbehinderung im Harz: Neue Großbaustelle in Wernigerode: Sperrung und Umleitung am Veckenstedter Weg ab 3. November

Ab dem 3. November müssen Autofahrer in Wernigerode mit Einschränkungen rechnen: Ein Teil des Veckenstedter Wegs wird gesperrt. Grund sind umfangreiche Bauarbeiten der Stadtwerke. Wo die Umleitung entlangführt und wie lange sie gilt.

Von Holger Manigk 02.11.2025, 14:15
Die Stadtwerke Wernigerode arbeiten am Veckenstedter Weg nahe des Kurtsteiches an einer Großbaustelle.
Wernigerode. - Autofahrer in Wernigerode müssen sich ab Montag, 3. November, auf eine Straßensperrung zwischen Bürgerpark und Luftfahrtmuseum samt Umleitung einstellen. Die Stadtwerke arbeiten am Veckenstedter Weg an gleich mehreren Vorhaben.