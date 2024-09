Wohnen im Harz Neue Häuser sollen Bombenlücke in Wernigerodes Innenstadt füllen

Wohnen in einer grünen Oase mit Schlossblick - und dennoch mitten in der Stadt: Auf einer der letzten Brachflächen in Wernigerodes Innenstadt sollen neue Wohnhäuser entstehen - inklusive eines Parkhauses.