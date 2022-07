Neue Läden in Ilsenburger Innenstadt

Ilsenburg - Mitten in einer Pandemie, also mehr oder minder zum ungünstigsten Zeitpunkt, haben Ilsenburger in ihre Zukunft investiert und die Stadt, vor allem die Innenstadt, damit belebt. Angefangen hat alles mit „dem Italiener“ in der Marienhöfer Straße, dessen Betreiber-Ehepaar Andrea und Annett Meneghin sogar im härtesten Lockdown das Restaurant „Con il cuore“ eröffneten. Der Restaurantname bedeutet auf Deutsch übrigens „Mit Herz“.