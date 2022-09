Neue Ladesäulen für Elektroautos am Parkplatz Drei Annen Hohne

Bei der Einweihung der E-Lade-Säulen auf dem Parkplatz in Drei Annen Hohne betanken Steffen Meinecke, Ronald Fiebelkorn, Markus Mende und Thomas Schult (von rechts) ein Elektrofahrzeug der Stadtwerke Wernigerode.

Drei Annen Hohne/Elbingerode - Das Einzige, was fehlt, sind die Schilder über den schlanken Säulen. „Nur Fahrzeuge im Ladevorgang“ soll darauf stehen, sagt Thomas Schult, Leiter des Oberharzer Tourismusbetriebs. Auf den vier Stellflächen am Rande des Parkplatzes in Drei Annen Hohne sollen ab sofort ausschließlich E-Autos stehen dürfen, die Energie tanken.