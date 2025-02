Elend. - Pflanzfreunde aufgepasst! Die Initiative „heiermann4future“ hat den nächsten Pflanz-Termin im Oberharz bekanntgegeben. Und dieses Mal sollen sogar noch mehr Setzlinge in die Erde gesetzt werden, als an den Terminen zuvor.

Pflanzaktion bei Elend im April geplant

Wie Organisator Thomas Rader mitteilt, ist der nächste Termin für Samstag, 26. April, angesetzt. Pflanzort ist wieder zwischen Elend und Braunlage an der Bundesstraße 27. Wie bereits beim vorherigen Mal sollen die Setzlinge gegenüber von „Kukki´s Erbsensuppe“ ein Zuhause finden. Dort werde es um 8.30 Uhr mit einer kurzen Ansprache und Einführung durch die Landesforsten losgehen. Zwischen 12 und 13 Uhr gibt es eine Mittagspause. Wer will, kann danach weiterpflanzen.

„Anreisen können auch über den gesamten Tag erfolgen, aber es macht auf jeden Fall Sinn, vor 8.30 Uhr zur Einführung da zu sein“, sagt Thomas Rader, der schätzt, dass die Aktion bis 16 Uhr dauern wird. Für das leibliche Wohl sorgen „Kukki´s Erbsensuppe“, für Getränke Familie Hebestriet.

35.000 Setzlinge sollen bei Elend gepflanzt werden

Mit 35.000 Setzlingen, die Rader geordert habe, sollen im April 10.000 mehr gepflanzt werden als an den Terminen zuvor. Die Aktion wird zweigeteilt sein. Ein erstes Treffen wird exklusiv mit der Oskar-Kämmer-Schule aus Wernigerode stattfinden, das zweite mit den Helfern. Im Frühjahr werden Nadel- und im Herbst Laubgehölze gepflanzt. Daher seien es dieses Mal wieder hauptsächlich Lärche und Douglasie, kündigt Rader an. Diesbezüglich kann er auch eine positive Nachricht verkünden: Mit einer Anwachsquote von mehr als 90 Prozent der Setzlinge seien die bisherigen Aktionen höchst erfolgreich verlaufen.

Wer teilnehmen oder/und spenden will, kann eine Mail an kontakt@heiermann4future.de schreiben. Auch die Anzahl der Helfer, ob Pflanzenkenntnisse vorliegen und die Bereitschaft für eventuelle Interviews sollten angegeben werden. Zudem lohnt es sich, das Heft der Harzer Wandernadel mitzunehmen, da „heiermann4future“ seit zwei Jahren einen eigenen Sonderstempel am Ende des Parkplatzes hat.