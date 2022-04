Neue Stromleitungen für Stiege

Der Energieversorger Avacon investiert in dem Oberharz-Ortsteil in das Stromnetz.

In der Teichstraße in Stiege werden im Auftrag des Energieversorgers Avacon neue Stromleitungen verlegt.

Stiege - Was ist an der Teichstraße in Stiege los? Ob es zu den Bauarbeiten im Ort Informationen gebe, wollte jüngst ein Einwohner im Ortschaftsrat wissen. Derzeit baue dort die Firma Avacon, erklärte Ordnungsamsleiter Roland Krebs. Dies bestätigt der Energieversorger auf Volksstimme-Nachfrage. „In Stiege bauen wir sowohl das Mittel- als auch das Niederspannungsnetz aus, verstärken es und machen es fit für die Anforderungen der nächsten Jahre“, teilt Sprecherin Corinna Hinkel mit.