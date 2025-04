Ein neuer Wohnpark speziell für Senioren am Rand von Wernigerodes Altstadt ist fertig. Was die ersten Mieter über ihre Erfahrungen berichten, wie viele Wohnungen noch zu haben sind und mit welchen Kosten für Miete und Service-Leistungen zu rechnen ist.

Neue Wohnungen in Wernigerode mit Rundum-Service für Senioren: Erste Mieter berichten über ihre Erfahrungen

Monika und Axel Pietras haben vom Balkon ihrer neuen Wohnung an der Zaunwiese Ausblick auf das Schloss Wernigerode.

Wernigerode. - Von ihrem Alterswohnsitz in Wernigerode sind Axel und Monika Pietras begeistert: Das Paar aus Berlin gehört zu den ersten Mietern, die in den vier neuen Mehrfamilienhäusern an der Zaunwiese eingezogen sind. „Den Service, die Unterstützung bei der Einrichtung und die Freundlichkeit - auch bei Behörden wie dem Bürgeramt - kannten wir aus unserer alten Heimat nicht“, sagt der Rentner.