Ein Dorfladen könnte die Nahversorgung in Wernigerodes Ortsteil Silstedt und darüber hinaus sichern – rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Doch reicht das Interesse der Einwohner an dem Projekt aus, um den Markt Wirklichkeit werden zu lassen?

Neuer Dorfladen für Silstedt? So nah dran ist der Wernigeröder Ortsteil am Rund-um-die-Uhr-Einkaufsmarkt

Sandy Hoppert (rechts) und Marius Schiel sind die Ideengeber für „Unser Schopp“. Wird einer ihrer 24-Stunden-Dorfläden im Wernigeröder Ortsteil Silstedt eröffnet?

Wernigerode. - Der Aufschrei in Silstedt ist groß gewesen, als mit der Schließung der Bäckerei auch noch die letzte Einkaufsmöglichkeit im Wernigeröder Ortsteil weggefallen ist. Nun haben die gut 1000 Einwohner die Chance, wieder einen Dorfladen zu bekommen. Aber wollen sie das überhaupt?