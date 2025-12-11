Das Team des Kulturortes Spinn-Stube in Benneckenstein plant, das kulturelle Leben in der Oberharz-Stadt weiter auszubauen. Dazu soll eine Genossenschaft gegründet werden. Wie das funktionieren soll, wird bei einem Infoabend vorgestellt.

Benneckenstein. - Das Team des Kulturzentrums Spinn-Stube in Benneckenstein will einen Schritt in die Zukunft gehen: Geplant ist die Gründung einer Kulturgenossenschaft. Ziel ist es laut den Organisatoren, „das leerstehende Gebäude am Töpfermarkt 16 zu erwerben und als offenen Kulturort für die Region dauerhaft in Bürgerhand zu sichern“. Wie das funktionieren könnte, soll auf einem öffentlichen Infoabend vorgestellt werden.