Neuer, schöner besser: Wochenmarkt soll ab Frühjahr die Blankenburger Innenstadt beleben

Die Harzstadt Blankenburg wird aller Voraussicht nach ab kommendem Frühjahr ihren Wochenmarkt wiederbekommen. Ein professioneller Betreiber steht in den Startlöchern, der im Gegensatz zum Vorgänger den Tummelplatz als bestens geeignet bewertet.

Aufgeräumte Stände mit frischem Obst, Eiern, Wurst und Gemüse sowie Blumen und einem Imbiss: Solch einen Wochenmarkt wie hier auf dem Rathausplatz in Nordhausen, wünschen sich auch die Blankenburger. Sollte sich eine Ratsmehrheit finden, könnte im nächsten Frühjahr solch ein Markt auf dem Tummelplatz eingerichtet werden. Als Betreiber wird die Deutsche Marktgilde favorisiert.

Blankenburg - Nach knapp fünf Jahren Pause soll es in Blankenburg wieder einen Wochenmarkt geben. Am Dienstagabend sprachen sich die Mitglieder des Wirtschafts- und Finanzausschusses (bei einer Enthaltung) dafür aus, diesen Neustart zu wagen und die entsprechenden Beschlüsse und Vertragsgespräche vorzubereiten. In der öffentlichen Sitzung, die im Rathaussaal auf ungewohnt großes Zuschauerinteresse stieß, hatten Gudrun Mehnert und Stephan Nickell von der Arbeitsförderungsgesellschaft Harz (AFG) ihre Vorarbeiten zum Thema vorgestellt. Sie waren von der Stadtverwaltung beauftragt worden, zu prüfen, wie ein künftiger Markt aussehen und wer ihn betreiben könnte.