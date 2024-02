Ein neuer Rundweg des Tourismusverbands Oberharz am Brocken führt durch Stiege. Startpunkt ist die Kapelle im Ort. Auf gut drei Kilometern können Wanderer auf der Strecke einige Sehenswürdigkeiten entdecken.

Neuer Wanderweg im Oberharz führt an bekannter Kirche entlang

Monika Uecker, Cosima Pilz und Wallburg Anlauf (von links) vom Verein Stabkirche Stiege und Thomas Schult vom Tourismusverband Oberharz am Brocken freuen sich über das neue Schild an der Stabkirche.

Stiege. - Der Stieger See, der Bahnhof der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) mit der kleinsten Wendeschleife Europas und die Stabkirche im norwegischen Drachenstil: Es sind nur drei Sehenswürdigkeiten, die Wanderer auf dem neuen Rundweg in Stiege entdecken können, den der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken nun mit einem Schild vor der Stabkirche einweihte.

„Mit dem Wanderweg haben die Leute einen Anreiz, länger in dem Ort zu verweilen“, erklärt Thomas Schult, Chef des Tourismusbetriebs. Deshalb führe der Rundweg nicht abseits durch die Wälder, sondern durch Stiege und an bekannten Orten vorbei. Eine Idee bei der Planung war deshalb, die bekannte Stabkirche als Ausgangspunkt für die Strecke zu nehmen.

Wanderweg im Oberharz: Tourdaten über QR-Code aufs Handy

Ein anderer Aspekt, der in die Überlegung mit reinspielte, war das Thema Nachhaltigkeit. „Wir wollten die Strukturen nutzen, die bereits vorhanden sind“, berichtet Schult vor Ort.

Kleine Wegmarken auf dem Weg dienen zur Orientierung. Foto: Matthias Distler

Vor der Kirche stellte der Tourismusbetrieb ein Schild auf, dass auf den Wanderweg hinweist. Darauf ist neben der Route auch ein QR-Code zu finden, mit dem man sich die Tourdaten auf das Smartphone laden kann. Dank dieser Funktion könnten zukünftig weitere und saisonale Angebote mit aufgenommen werden, die auf der Tafel vor der Kirche nicht zu finden sind, informiert Schult. Gestaltet wurde das Schild von Uwe Friebel.

Wanderweg im Obrharz führt an Spielplatz entlang

Aufgelistet sind dort die verschiedenen Sehenswürdigkeiten auf der Strecke. Neben den bereits erwähnten Orten können Wanderer auf dem Weg einen Blick auf das Schloss Stiege erhalten und kommen am Oberen Teich vorbei. Zudem liegt – falls Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind – ein Spielplatz an der Route.

Ohnehin sei es ein „familienfreundlicher Wanderweg“, so Schult. Bei einer Länge von 3,2 Kilometern wird die Dauer, die man zum Absolvieren des Rundwegs braucht, bei einem Höhenunterschied von zwölf Metern mit 50 Minuten angegeben. Etwas länger dauere es, wenn man mit Kindern unterwegs ist, schätzt Schult. Zudem liegt auf der Strecke auch eine öffentliche Toilette. Die Gestaltung des Wegs übernahmen die Mitarbeiterinnen Mandy Leonhardt und Sandra Marquardt vom Tourismusbetrieb.

Damit Wanderer unterwegs nicht vom Weg abkommen, hat der Tourismusbetrieb 30 Wegmarken auf der Route verteilt, die an relevanten Punkten die Richtung anzeigen und an Pfosten befestigt sind.

Verein Stabkirche Stiege sieht Zugewinn für Ort

Auch die Mitglieder des Vereins Stabkirche Stiege sind über das neue Schild und den Wanderweg erfreut. „Das bereichert den Ort“, und helfe, Stiege bekannter zu machen, sagt Cosima Pilz vom Verein. Passend dazu können sich Besucher laut ihr gleich einen Sonderstempel der Harzer Wandernadel und eine Souvenirmedaille mit dem Motiv des Gebäudes mitnehmen. Letztere werden als „Harzer Goldmünzen“ von der Agentur inscenaris GmbH aus Trautenstein vertrieben.

Dass Stiege in den vergangenen Jahren ein wichtiger Ort für den Tourismus geworden ist, bestätigt der Tourismuschef. Die Übernachtungszahlen seien nach den Einschränkungen während der Corona-Pandemie „stetig gestiegen“.