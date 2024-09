Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft Neuer Wohnpark für 80 Mietparteien im Harz: Besondere Gründächer kühlen bei Hitze

In ihrem neuen Wohnpark an der Georgiistraße will die Wernigeröder Wohnungsgenossenschaft bis zu 80 Mietparteien viel Komfort bieten. Eine besondere Dachkonstruktion soll für ein angenehmes Klima im Quartier sorgen.