An Wernigerodes Breiter Straße entsteht neuer Wohnraum – allerdings langsamer als geplant. Die Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses und der angrenzende Neubau stellen die Wohnungsgenossenschaft vor unerwartete Herausforderungen.

Neuer Wohnraum in Wernigerode: Warum sich die Bauarbeiten an der Breiten Straße hinziehen

In Wernigerodes Innenstadt wird neuer Wohnraum geschaffen: Das denkmalgeschützte Haus an der Breiten Straße 48 wird saniert, daneben soll ein Neubau entstehen.

Wernigerode. - Diese Baustelle zieht neugierige Blicke auf sich: An der Flaniermeile Wernigerodes, der Breiten Straße, entsteht neuer Wohnraum. Doch Mietinteressenten brauchen Geduld. Die Kombination aus der Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses und einem Neubau verzögert sich.