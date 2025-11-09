Jetzt live:
Bombenlücke aus Zweiten Weltkrieg Neuer Wohnraum in Wernigerode: Warum sich die Bauarbeiten an der Breiten Straße hinziehen
An Wernigerodes Breiter Straße entsteht neuer Wohnraum – allerdings langsamer als geplant. Die Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses und der angrenzende Neubau stellen die Wohnungsgenossenschaft vor unerwartete Herausforderungen.
09.11.2025, 14:30
Wernigerode. - Diese Baustelle zieht neugierige Blicke auf sich: An der Flaniermeile Wernigerodes, der Breiten Straße, entsteht neuer Wohnraum. Doch Mietinteressenten brauchen Geduld. Die Kombination aus der Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses und einem Neubau verzögert sich.