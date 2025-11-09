weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Bombenlücke aus Zweiten Weltkrieg: Neuer Wohnraum in Wernigerode: Warum sich die Bauarbeiten an der Breiten Straße hinziehen

Jetzt live:
Tabellenführer zu Gast: VfL Halle 96 gegen SC Freital im Livestream
Tabellenführer zu Gast: VfL Halle 96 gegen SC Freital im Livestream

Bombenlücke aus Zweiten Weltkrieg Neuer Wohnraum in Wernigerode: Warum sich die Bauarbeiten an der Breiten Straße hinziehen

An Wernigerodes Breiter Straße entsteht neuer Wohnraum – allerdings langsamer als geplant. Die Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses und der angrenzende Neubau stellen die Wohnungsgenossenschaft vor unerwartete Herausforderungen.

Von Sandra Reulecke 09.11.2025, 14:30
In Wernigerodes Innenstadt wird neuer Wohnraum geschaffen: Das denkmalgeschützte Haus an der Breiten Straße 48 wird saniert, daneben soll ein Neubau entstehen.
In Wernigerodes Innenstadt wird neuer Wohnraum geschaffen: Das denkmalgeschützte Haus an der Breiten Straße 48 wird saniert, daneben soll ein Neubau entstehen. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Diese Baustelle zieht neugierige Blicke auf sich: An der Flaniermeile Wernigerodes, der Breiten Straße, entsteht neuer Wohnraum. Doch Mietinteressenten brauchen Geduld. Die Kombination aus der Sanierung eines denkmalgeschützten Fachwerkhauses und einem Neubau verzögert sich.