Birgit Löffler (links) aus dem Geschäft an der Westernstraße hilft ihrer Kollegin Ramona Robert beim Einräumen eines neuen Ladens in Wernigerode.

Wernigerode. - Im Akkord werden Kisten ausgepackt, Deko-Figuren in den Regalen in Szene gerückt, Blusen und Jacken auf Puppen drapiert. Alles unter den neugierigen Blicken von Passanten, die vor dem Schaufenster an der Breiten Straße stehenbleiben. Wer füllt das verwaiste Geschäft in der Wernigeröder Innenstadt?