Tourismus Neues Lichtkonzept: Hermannshöhle im Harz öffnet wieder für Besucher

Die Hermannshöhle in Rübeland öffnet am 23. März 2024 wieder die Türen. Die Pause nutzte der Tourismusbetrieb der Stadt Oberharz am Brocken, um Lampen und Toiletten zu erneuern.