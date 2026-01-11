weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Harzer Ortsbürgermeister im Interview: Neues Ortszentrum für Tanne? Was sich 2026 in dem Oberharz-Ort ändern soll

Harzer Ortsbürgermeister im Interview Neues Ortszentrum für Tanne? Was sich 2026 in dem Oberharz-Ort ändern soll

Für 2026 sind in Tanne Umbauarbeiten am Bürgerhaus und dem angrenzenden Platz in der Ortsmitte geplant. Zudem wird im Mai ein besonderes Jubiläum in dem Oberharz-Ort gefeiert.

Von Matthias Distler 11.01.2026, 14:15
An der Heimatstube in Tanne sind 2026 Umbauarbeiten geplant. Sie betreffen vor allem die Ausstellungsräume.
Tanne. - Ab Frühjahr steht in Tanne die Umgestaltung des Platzes am Bürgerhaus an. Auch am Bürgerhaus selbst sind Umbauarbeiten geplant. Was in Tanne 2026 außerdem auf dem Programm steht, verrät Ortsbürgermeister Christian Resow (parteilos) im Gespräch mit Reporter Matthias Distler.