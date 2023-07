Krellsche Schmiede - historisches Gebäude steht leer Neues Restaurant? Touristenattraktion in Wernigerode vor Verkauf

Was wird aus der Krellschen Schmiede in Wernigerode? Das geschichtsträchtige Gebäude steht leer. Im Rathaus werden große Erwartungen an den Verkauf des Hauses geknüpft.