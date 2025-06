Wernigerode braucht Wohnraum – und am Gießerweg ist ein Neubau mit 30 Wohnungen geplant. Familien, Paare und Senioren sollen dort ein neues Zuhause finden. Doch ein entscheidender Faktor könnte den Baustart verzögern.

Neues Wohnen in Wernigerode: GWW plant moderne Familienwohnungen – doch es gibt Hürden

Wohnraum am Flugzeugmuseum

Am Gießerweg in Wernigerode sollen 30 neue Wohnungen gebaut werden.

Wernigerode. - Einst standen auf der Fläche gegenüber von Wernigerodes Flugzeugmuseum zwei in die Jahre gekommene, fast leergezogene Wohnblöcke. Seit einiger Zeit liegt das Grundstück am Gießerweg brach. So soll es aber nicht bleiben. Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft (GWW) plant dort einen Neubau.