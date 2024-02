Nach Insolvenz: Freddy Fresh feiert zum zweiten Mal Eröffnung in Wernigerode. Warum es dieses Mal erfolgreicher laufen soll und welche Pizza den Kunden am besten schmeckt.

Wernigerode. - Einst wurden in den Räumen Videos für Filmabende ausgewählt, später Küchen geplant, nun wird hier gekocht: Die Minslebener Straße 43 ist ein neuer Anlaufpunkt in Wernigerode für Fans von Pizza und Co.. Am Mittwoch, 28. Februar, wird an dieser Adresse der Lieferdienst Freddy Fresh eröffnet.