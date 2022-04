Kürbisse und Tomaten aus Neuwerk sind die Besten

Neuwerk/Möckern - Mit seinen Kürbissen und einer Riesentomate hat Patrick Schenk am Wochenende in Möckern abgeräumt. Gleich drei erste Preise hat der Riesengemüsezüchter aus Neuwerk bei der Landesmeisterschaft im offenen Wiegen der internationalen Züchterorganisation Great Pumpkin Commonwealth (GPC) für die Gewächse aus seinem Garten erhalten. „Ich bin zufrieden“, bilanziert Schenk, der in den beiden vergangenen Jahren in puncto Wettbewerbsteilnahme eine Pause eingelegt hatte.