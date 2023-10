Mit seinem Buch „Bank-Geheimnisse“ sorgt Fußball-Star Nils Petersen für Furore. Nun kehrt der gebürtige Wernigeröder in seine Heimatstadt zurück – und will dabei jungen Kickern aus Silstedt helfen.

Nils Petersen zurück in Wernigerode: So hilft der Fußball-Star einem Bolzplatz-Projekt

Nils Petersen hat im Mai in Freiburg seine Karriere als Fußballprofi beendet. Nun tritt er in Wernigerode und Halberstadt mit seinem Buch „Bank-Geheimnisse“ auf.

Wernigerode/Silstedt - Auf dieses Datum fiebern nicht nur Fußball-Fans im Harz hin: Nils Petersen besucht auf seiner Lesereise unter dem Motto „zurück zu den Wurzeln“ die Stationen seiner Karriere, darunter seine Geburtsstadt Wernigerode. Für den Auftritt des Ex-Bundesliga-Stars mit seinem Buch „Bank-Geheimnis“ am Donnerstag, 9. November, ist eine besondere Aktion geplant, die jungen Kickern helfen soll.

Denn das Eintrittsgeld des Abends – pro Karte sind zehn Euro zu zahlen – wird komplett für ein sportliches Vorhaben in Silstedt verwendet: Der marode Schotter-Bolzplatz im Dorf erhält einen Kunststoffbelag. Damit sollen die rund 115 Kinder der Grundschule „Henning Calvör“ und der Kita „Benjamin Blümchen“ ganzjährig Handball, Basketball und Fußball spielen können. Bei Schlechtwetter musste das sich dann in eine Matschwüste verwandelnde Spielfeld bislang häufig gesperrt werden, die Verletzungsgefahr für die Knirpse war laut Förderverein groß.

Silstedter freuen sich über Unterstützung von Nils Petersen

„Das Spendenprojekt existierte unabhängig von meinem Gastauftritt in Wernigerode bereits“, berichtet Nils Petersen. „Weil ich an der Lesereise nichts verdienen möchte, wurden wir um Unterstützung für besagten Bolzplatz gebeten. Das passt auch thematisch ziemlich gut, wie ich finde“, erläutert der 34-Jährige.

So sah der Silstedter Bolzplatz noch bis vor Kurzem aus. Foto: Förderverein der Kita und Grundschule Silstedt

Begeistert über und dankbar für diese Hilfe ist Eva-Maria Sobert aus dem Vorstand des Fördervereins von Kita und Schule: „Insgesamt benötigen wir rund 25.000 Euro, die Bauarbeiten haben schon begonnen.“ Wie die Silstedterin ergänzt, konnten bei einem Flohmarkt Anfang Oktober bereits Spenden für das Projekt gesammelt werden, zudem schaffe die Stadt Wernigerode neue, stabile Tore an.

Die Wernigerode Tourismus GmbH (WTG), die die Veranstaltung gemeinsam mit der städtischen Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft unterstützt, kündigt dem Publikum am 9. November einen „unterhaltsamen Talk mit Signiermöglichkeit“ im Fürstlichen Marstall an. Der nach Toren beste Einwechselspieler der Bundesliga-Geschichte „spricht in lockerer Atmosphäre über Fußball, Freundschaften und aus dem Nähkästchen“, heißt es weiter zur Veranstaltung.

Nach Karriereende deutlich mehr Heimatbesuche im Harz

Während seiner 16 Jahre langen Karriere in Jena, Cottbus, München, Bremen und Freiburg habe Petersen vor allem seine Familie vermisst: „Meine Mutter, meinen Vater, meine Schwester, meine Oma. Hausmannskost und Traditionen gibt es überall, Familie nur zu Hause“, sagt er.

Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn habe er nun deutlich öfter die Gelegenheit, seine Lieben zu besuchen. „Es ist allerdings keineswegs so, dass ich vor lauter Langeweile nicht weiß, wohin mit meiner neuen Freizeit. Ganz im Gegenteil“, betont Petersen. „Und wenn ich in der alten Heimat bin, möchte ich so viele Kontakte wie möglich pflegen. Die Wochenenden sind demnach durchaus anstrengend.“

Spiele für Blankenburger FV bleiben Ausnahme für Nils Petersen

Auch weil der zweimalige Nationalspieler in dieser Saison schon mehrmals für den Blankenburger FV in der Landesliga auflief und traf. „Mein bester Freund und Trauzeuge Christoph Pinta ist Kapitän beim BFV, wir wollten immer mal zusammen auf dem Platz stehen“, erläutert der Knipser mit 89 Toren in 295 Bundesliga-Spielen. Die Einsätze für Wernigerodes Nachbarstadt sollen aber eine Ausnahme bleiben – „obwohl es wirklich Spaß macht und ich dort einer von vielen sein darf“.

Auf seiner Lesereise wolle er sich dementsprechend auch nicht an seinen ehemaligen Stationen huldigen lassen. „Entstanden ist das bewegende Selbstporträt eines bemerkenswerten Sportlers und Menschen, ein ‚Dankeschön‘ an alle, die ihn begleitet haben“, heißt es in der Ankündigung der WTG über „Bank-Geheimnis – Selbstgespräche eines Fußballprofis“. Das 176 Seiten starke Buch landete nach seinem Erscheinen Ende Juli prompt in der Spiegel-Bestsellerliste.

Ticket-Nachfrage für Nils-Petersen-Abend in Wernigerode ist groß

Einen Tag nach seinem Auftritt in Wernigerode gastiert der Kult-Kicker in Halberstadt, wo er bis 2004 bei der Germania ausgebildet wurde. Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 10. November, um 19.30 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum der Domstadt. Der Vorverkauf für beide Termine hat bereits begonnen.

Die Ticket-Nachfrage in Wernigerode ist laut WTG groß. Karten für die Veranstaltung gibt es online und – solange der limitierte Vorrat reicht – auch in der Buchhandlung Thalia, Breite Straße 43, und der Tourist-Information am Marktplatz 10.