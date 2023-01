Die Abbenröder Heimatfreunde wollen ihre Ausstellung erweitern. Erinnert werden soll an einen französischen Reiter, der 1806 von Einwohnern des Dorfes im Nordharz ermordet wurde.

Thomas Merbt (links) überreicht einen französischen Säbel an Heimatvereinschef Andreas Weihe in Abbenrode.

Abbenrode - Er war der Hingucker schlechthin bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Abbenrode. Thomas Merbt, der bis vor ein paar Jahren in Derenburg das Indianermuseum betrieb und jetzt in Bad Harzburg ein Napoleon-Museum betreibt, erschien zur Versammlung in einer historischen Uniform. Er kam nicht mit leeren Händen, sondern hatte einige historische Gegenstände dabei, die er dem Heimatverein übergab.