Nordharz rüstet Straßenlampen um - zuerst bekommt Abbenrode LEDs

Nach und nach sollen im Nordharz die Lampen der Straßenbeleuchtung auf LEDs umgestellt werden. Ein Komplett-Austausch ist in der Gemeinde nicht möglich.

In den acht Ortschaften der Gemeinde Nordharz – hier eine Ansicht aus Schmatzfeld – sollen die Straßenlampen nach und nach auf stromsparende LED-Leuchtkörper umgestellt werden.

Nordharz - In der Gemeinde Nordharz wird schon seit einiger Zeit an einem Konzept gearbeitet, um die derzeitigen Straßenlaternen auf strom- und kostensparende LED-Leuchtkörper umzustellen. Nach den ersten Prüfungen wurde klar – so schnell ist eine Umstellung nicht zu realisieren. Grund sei die historische Entwicklung der acht Ortsteile.