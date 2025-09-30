Brigitte Eckert aus dem Ilsenburger Ortsteil Darlingerode ist mit 82 Jahren topfit. Sie leitet gleich zwei Nordic-Walking-Gruppen: eine in ihrem Dorf und eine in Wernigerode. Wie ihr die Sportart im Alter hilft gesund zu bleiben und was die Hobby-Sportlerin motiviert.

Nordic Walking im Harz: Mit 82 Jahren noch voller Energie – Brigitte Eckert motiviert ihre Laufgruppen

Die fitte Seniorin Brigitte Eckert leitet zwei Nordic-Walking-Gruppen - eine in Wernigerode und eine in ihrem Heimatort Darlingerode.

Darlingerode. - Mit schwungvollen Schritten geht es über Feld- und Waldwege, die Stöcke in den Händen. Nordic Walking, was wörtlich „nordisches Gehen“ bedeutet, hatte seinen Ursprung einst in Finnland als Sommertraining für Skilangläufer. Inzwischen hat es sich zum Trendsport entwickelt. Auch im Harz gibt es begeisterte Anhänger.