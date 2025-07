In der Urlaubszeit zieht es zahlreiche Besucher in den Oberharz, um die Region zu erkunden. Die Tourist-Informationen sind für viele Anlaufstelle Nummer eins. In Elbingerode und Hasselfelde begrüßen seit kurzer Zeit zwei neue Mitarbeiterinnen die Gäste.

Elbingerode/Hasselfelde. - Die Ferienzeit ist in vollem Gang. Nicht nur verreisen in dieser Zeit viele Harzer in andere Gegenden. Auch jede Menge Touristen und Urlauber zieht es in den Harzkreis und die Stadt Oberharz am Brocken. Wer sich einen Überblick über die vielen Freizeitangebote und Aktivitäten in den Ortsteilen verschaffen will, kann das in den drei Tourist-Infos im Oberharz machen. In den Standorten Elbingerode und Hasselfelde begrüßen seit einiger Zeit zwei neue Mitarbeiterinnen die Gäste.