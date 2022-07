OB-Wahl in Wernigerode: Attacke auf Kandidat Matthias Winkelmann

Seit der Bekanntgabe seiner Kandidatur für die OB-Wahl in Wernigerode hat Matthias Winkelmann (CDU) mit Anfeindungen zu kämpfen. Der zweite Steinwurf auf sein Haus hat das Fass nun zum Überlaufen gebracht.

Wernigerode - Schock bei Matthias Winkelmann: Bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen haben Unbekannte einen Anschlag auf sein Haus in der Breiten Straße verübt. Der CDU-Stadtratspolitiker vermutet nun, dass die Taten mit seiner Kandidatur für das Oberbürgermeister-Amt in Wernigerode zusammenhängen. Winkelmann stellt sich am 3. April zur Wahl.