Feuerwehr Oberharz: Drei neue Feuerwehrwagen und ein ungelöstes Problem

Drei neue Feuerwehrautos erwartet die Stadt Oberharz am Brocken in diesem Jahr. In Hasselfelde, das Ende des Jahres ein Einsatzfahrzeug erhält, fehlt noch immer der Anbau für das Gerätehaus. So ist der aktuelle Stand. Doch auch woanders ist laut Stadtwehrleiter Dirk Rieche ein Gerätehausneubau erforderlich.