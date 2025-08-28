weather regenschauer
Sie erfreuen sich großer Beliebtheit: Öffentliche Bücherschränke, an denen Lesestoff getauscht und kostenlos mitgenommen werden kann. Ein solcher soll nun demnächst im Oberharz-Dorf Elend aufgestellt werden.

Von Matthias Distler 28.08.2025, 18:15
Ein neuer offener Bücherschrank soll im Oberharz aufgestellt werden. Symbolfoto: picture alliance/dpa/Boris Roessler

Elend. - Ein Buch aussuchen, ein anderes zurücklegen - das System gilt an den öffentlichen Bücherschränken, die an vielen Ort im Land zu finden sind. Ein neuer Schrank zum kostenlosen Büchertausch soll nun im Oberharz aufgestellt werden.