Zum Stöbern und Tauschen Oberharz: Elend erhält eigenen öffentlichen Bücherschrank
Sie erfreuen sich großer Beliebtheit: Öffentliche Bücherschränke, an denen Lesestoff getauscht und kostenlos mitgenommen werden kann. Ein solcher soll nun demnächst im Oberharz-Dorf Elend aufgestellt werden.
28.08.2025, 18:15
Elend. - Ein Buch aussuchen, ein anderes zurücklegen - das System gilt an den öffentlichen Bücherschränken, die an vielen Ort im Land zu finden sind. Ein neuer Schrank zum kostenlosen Büchertausch soll nun im Oberharz aufgestellt werden.