Benneckenstein. - Gaststätten schließen, ein ungepflegtes Stadtbild und fehlende Angebote für Jugendliche: Es gebe derzeit einen Negativtrend in Benneckenstein, so Einwohner Rainer Just. Um den Abschwung zu stoppen, haben sich mehrere Personen aus dem Oberharz-Ort zusammengetan und ein Treffen organisiert, wo die aus ihrer Sicht bestehenden Probleme thematisiert wurden. In manche der angesprochenen Themen kommt bereits Bewegung.